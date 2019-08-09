СБУ пресекла контрабанду ювелирных изделий из Крыма

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За несколько лет подозреваемые реализовали ювелирную продукцию на сумму более 50 млн гривен.
Служба безопасности Украины блокировала контрабанду ювелирных изделий из аннексированного Крыма. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 15 августа.
“Оперативники спецслужбы установили, что группа дельцов с полуострова организовала изготовление ювелирных изделий. Затем злоумышленники через КПВВ Чонгар переправляли продукцию на территорию, подконтрольную украинской власти”, – говорится в сообщении.
Ювелирные изделия реализовывались под видом товаров, произведенных на материковой части Украины, в торгово-развлекательных центрах по всей территории страны без уплаты налогов и обязательных отчислений в госбюджет.
Во время проведения санкционированных обысков в Киеве правоохранители обнаружили подпольный склад, на котором аккумулировались готовые к продаже ювелирные изделия, вещи и документы, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов дела.
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