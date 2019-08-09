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СБУ пресекла контрабанду ювелирных изделий из Крыма

СБУ пресекла контрабанду ювелирных изделий из Крыма

За несколько лет подозреваемые реализовали ювелирную продукцию на сумму более 50 млн гривен.

Служба безопасности Украины блокировала контрабанду ювелирных изделий из аннексированного Крыма. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 15 августа.

“Оперативники спецслужбы установили, что группа дельцов с полуострова организовала изготовление ювелирных изделий. Затем злоумышленники через КПВВ Чонгар переправляли продукцию на территорию, подконтрольную украинской власти”, – говорится в сообщении.

Ювелирные изделия реализовывались под видом товаров, произведенных на материковой части Украины, в торгово-развлекательных центрах по всей территории страны без уплаты налогов и обязательных отчислений в госбюджет.

Во время проведения санкционированных обысков в Киеве правоохранители обнаружили подпольный склад, на котором аккумулировались готовые к продаже ювелирные изделия, вещи и документы, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов дела.

По материалам Корреспондент.net
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