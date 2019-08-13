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Volkswagen выпустит кабриолет на базе кроссовера T-Roc

Volkswagen выпустит кабриолет на базе кроссовера T-Roc

Инженеры Volkswagen рассекретили то, что в фирме называют «кроссовером с открытым сердцем»: первый в истории сегмента компактных внедорожников образец со складным верхом.

Новинку покажут публике на автошоу во Франкфурте в сентябре.

“Открыть сердце” T-Roc Cabrio может всего за 9 секунд, а делать это допускается на скоростях до 30 км/ч. Запустить механизм можно либо кнопкой на центральной консоли, либо дистанционно – с ключа-брелока. В закрытом состоянии крыша фиксируется электромеханическими замками, а в открытом – прячется в специальный отсек позади второго ряда сидений.

За безопасность пассажиров отвечает встроенная система защиты от опрокидывания – традиционные для кабриолетов защитные дуги позади задних подголовников.

На рынок кабриолет выйдет только в переднеприводном варианте, с двумя бензиновыми моторами на выбор. Покупателям предложат трехцилиндровый литровый мотор с отдачей в 115 л.с. и 200 Нм либо 1,5-литровый, развивающий уже 150 л.с. и 250 Нм. Первый будет поставляться только с 6-ступенчатой механикой, второму в качестве опции доступен 7-ступенчатый робот DSG.

По материалам НВ
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