Volkswagen выпустит кабриолет на базе кроссовера T-Roc

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Инженеры Volkswagen рассекретили то, что в фирме называют «кроссовером с открытым сердцем»: первый в истории сегмента компактных внедорожников образец со складным верхом.
Новинку покажут публике на автошоу во Франкфурте в сентябре.
“Открыть сердце” T-Roc Cabrio может всего за 9 секунд, а делать это допускается на скоростях до 30 км/ч. Запустить механизм можно либо кнопкой на центральной консоли, либо дистанционно – с ключа-брелока. В закрытом состоянии крыша фиксируется электромеханическими замками, а в открытом – прячется в специальный отсек позади второго ряда сидений.
За безопасность пассажиров отвечает встроенная система защиты от опрокидывания – традиционные для кабриолетов защитные дуги позади задних подголовников.
На рынок кабриолет выйдет только в переднеприводном варианте, с двумя бензиновыми моторами на выбор. Покупателям предложат трехцилиндровый литровый мотор с отдачей в 115 л.с. и 200 Нм либо 1,5-литровый, развивающий уже 150 л.с. и 250 Нм. Первый будет поставляться только с 6-ступенчатой механикой, второму в качестве опции доступен 7-ступенчатый робот DSG.
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