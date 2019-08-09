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Регулятор вдвое снизил тариф на услуги Укрэнерго

Регулятор вдвое снизил тариф на услуги Укрэнерго

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), установила новый тариф на услуги по передаче электроэнергии Укрэнерго. Этот тариф снизится вдвое.

Об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ.

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“Сегодня на заседании НКРЭКУ было принято решение об одобрении проекта постановления НКРЭКУ «О внесении изменений в постановление НКРЭКУ от 12 июля 2019 № 1411», согласно которому с 01.10.2019 вдвое уменьшен тариф на услуги по передаче электрической энергии НЭК “Укрэнерго”, – говорится в сообщении.

Новые тарифы начнут действовать с 1 октября 2019 года. За 1 мегаватт-час Укрэнерго будет получать 159,3 гривны, согласно обновленному тарифу.

“Также, учитывая указанное решение, Регулятором принято решение об одобрении проектов постановлений НКРЭКУ, согласно которым с 01.10.2019 корректируются тарифы на услуги по распределению электроэнергии для операторов систем распределения”, – добавили в НКРЭКУ.

По материалам Finance.UA
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