В Украине зарегистрировано почти 30 тыс. ввезенных из-за границы автомобилей на газу

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С начала 2019 года в Украине зарегистрировали почти 30 тысяч транспортных средств, ввезенных из-за границы, с установленным газобаллонным оборудованием (ГБО).
Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД Украины в ответ на информационный запрос УНН.
В Главном сервисном центре МВД сообщили, что в Украине в период с 1 января 2019 года по 8 августа 2019 года зарегистрировано 27 177 транспортных средств с установленным ГБО, ввезенных из-за рубежа.
Также отмечается, что больше всего транспортных средств, ввезенных в Украину из-за границы с установленным ГБО, зарегистрировано в Киеве – 4060, Харьковской области – 3244, Киевской области – 2 519. Также во Львовской области – 1865 и Днепропетровской области – 1317.
Меньше всего зарегистрировано транспортных средств с установленным газобаллонным оборудованием в АР Крым и городе Севастополь – 10, Луганской области – 154 и Херсонской области – 272.
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