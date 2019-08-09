На каких специальностях дешевле всего учиться в столице

В Министерстве образования отмечают, что по сравнению с прошлым годом в ТОП-10 специальностей с самыми высокими проходными баллами есть незначительные изменения. Так, снизились проходные баллы на «Менеджмент социокультурной деятельности» и «Фармация, промышленная фармация». Более 1850 абитуриентов в магистратуру «Права» и «Международного права» получили рекомендации к зачислению на бюджет.

В 2019 году в вузы Украины вступают более 166 тысяч абитуриентов, которые подали более 900 тысяч электронных заявлений.

Стоимость обучения по наиболее популярным специальностям в ВУЗах столицы:

«Экономика» в «КНУ им. Шевченко» – 33 900 гривен.

«Экономика» в Национальном университете «Киево-Могилянская академия» – 30 000 гривен в год.

«Экономика» в КПИ – 30 600 гривен.

– 30 600 гривен. «Экономика» в «ЛНУ им. Франко» (финансы, банковское дело и страхование) – 17 027 гривен.

«Экономика» в КНЭУ – 27 200 гривен.

«Право» в «Могилянской академии» – 50 000 грн.

«Право» в КНУ Шевченко – 53 300 грн.

Шевченко – 53 300 грн. «Право»в КПИ – 32 000 грн.

– 32 000 грн. «Право» в ЛНУ – 29 878 грн.

– 29 878 грн. «Право» в КНЭУ – 28 600 грн.

«Математика» в «КНУ им. Шевченко» стоит 33 900 гривен в год.

«Математика» в КПИ – 15 тысяч гривен.

«Химия» в «Могилянке» – 20 тысяч гривен.

«Химия» в КНУ – 33 900 гривен.

«Биология» в «Могилянке» – 23 500 гривен.

«Биология» в КНУ – 23 900 гривен.