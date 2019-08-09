На каких специальностях дешевле всего учиться в столице

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В Министерстве образования отмечают, что по сравнению с прошлым годом в ТОП-10 специальностей с самыми высокими проходными баллами есть незначительные изменения. Так, снизились проходные баллы на «Менеджмент социокультурной деятельности» и «Фармация, промышленная фармация». Более 1850 абитуриентов в магистратуру «Права» и «Международного права» получили рекомендации к зачислению на бюджет.
В 2019 году в вузы Украины вступают более 166 тысяч абитуриентов, которые подали более 900 тысяч электронных заявлений.
Стоимость обучения по наиболее популярным специальностям в ВУЗах столицы:
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