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На каких специальностях дешевле всего учиться в столице

На каких специальностях дешевле всего учиться в столице

В Министерстве образования отмечают, что по сравнению с прошлым годом в ТОП-10 специальностей с самыми высокими проходными баллами есть незначительные изменения. Так, снизились проходные баллы на «Менеджмент социокультурной деятельности» и «Фармация, промышленная фармация». Более 1850 абитуриентов в магистратуру «Права» и «Международного права» получили рекомендации к зачислению на бюджет.

В 2019 году в вузы Украины вступают более 166 тысяч абитуриентов, которые подали более 900 тысяч электронных заявлений.

Стоимость обучения по наиболее популярным специальностям в ВУЗах столицы:

  • «Экономика» в «КНУ им. Шевченко» – 33 900 гривен.
  • «Экономика» в Национальном университете «Киево-Могилянская академия» – 30 000 гривен в год.
  • «Экономика» в КПИ – 30 600 гривен.
  • «Экономика» в «ЛНУ им. Франко» (финансы, банковское дело и страхование) – 17 027 гривен.
  • «Экономика» в КНЭУ – 27 200 гривен.
  • «Право» в «Могилянской академии» – 50 000 грн.
  • «Право» в КНУ Шевченко – 53 300 грн.
  • «Право»в КПИ – 32 000 грн.
  • «Право» в ЛНУ – 29 878 грн.
  • «Право» в КНЭУ – 28 600 грн.
  • «Математика» в «КНУ им. Шевченко» стоит 33 900 гривен в год.
  • «Математика» в КПИ – 15 тысяч гривен.
  • «Химия» в «Могилянке» – 20 тысяч гривен.
  • «Химия» в КНУ – 33 900 гривен.
  • «Биология» в «Могилянке» – 23 500 гривен.
  • «Биология» в КНУ – 23 900 гривен.
  • «Биохимия» и «Микробиология» с английским языком преподавания в КНУ стоит рекордные 71 500 гривен в год.

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По материалам Finance.UA
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