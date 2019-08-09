"Укрзализныця" остановила 20 поездов за двое суток из-за краж

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Из-за кражи путевых реле и трансформаторов за двое суток от графика отклонились 20 поездов “Укрзализныци” – из них 10 пассажирских.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
“Сегодня ночью, на перегоне Воскобойня – Верхнеднепровск Днепропетровской области воры взломали релейный шкаф и разворовали оборудование, обеспечивающее работу светофора. Из-за кражи произошел сбой в движении поездов – от графика отклонились 9 поездов, из них 4 – пассажирских. Об инциденте сообщено в правоохранительные органы и вызвана ремонтная бригада”, – отмечается в сообщении.
Также минувшей ночью на перегоне Сухачевка – Запорожье-Каменское воры вскрыли три трансформаторных коробки, как следствие – задержка более чем на час 11 поездов, из них 6 – пассажирских
Всего за 7 месяцев 2019 г. на железной дороге зафиксировано 515 случаев умышленного повреждения и хищения средств безопасности, сигнализации и связи на общую сумму 11,4 млн грн.
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