0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 34 0

Vivo показала эскизы смартфона с изогнутым дисплеем

Vivo показала эскизы смартфона с изогнутым дисплеем

Компания Vivo начала более активно подогревать интерес общественности к своему новому смартфону серии NEX. Вероятно, эта модель поступит на рынок под названием Vivo NEX 3.

Менеджер по продуктам NEX Ли Сян опубликовал фотографию защитного стекла и наброски нового устройства.

Эскизы показывают, что Vivo также использует метафору водопада для описания искривления боковых граней стекла и дисплея под углом около 90 градусов, как и в случае с прототипом устройства, которое сестринская компания Oppo представила в прошлом месяце. Задняя панель нового NEX имеет круглый выступ, где разместилась тройная камера.

Первый Vivo NEX стал первым смартфоном на рынке, оснащённым выдвижной фронтальной камерой, и одним из первых с сенсором отпечатков пальцев под дисплеем. В дальнейшем эти решения стали применять и другие производители мобильных устройств. Вторая версия NEX, Dual Display Edition, вышла в конце прошлого года и предлагала сразу два дисплея.

Как ожидается, модель Vivo NEX 3 будет представлена в скором времени, и она получит дисплей, который расположен не только на лицевой панели, но и на боковых гранях устройства.

По материалам ITC.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.