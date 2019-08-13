Vivo показала эскизы смартфона с изогнутым дисплеем

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Компания Vivo начала более активно подогревать интерес общественности к своему новому смартфону серии NEX. Вероятно, эта модель поступит на рынок под названием Vivo NEX 3.
Менеджер по продуктам NEX Ли Сян опубликовал фотографию защитного стекла и наброски нового устройства.
Эскизы показывают, что Vivo также использует метафору водопада для описания искривления боковых граней стекла и дисплея под углом около 90 градусов, как и в случае с прототипом устройства, которое сестринская компания Oppo представила в прошлом месяце. Задняя панель нового NEX имеет круглый выступ, где разместилась тройная камера.
Первый Vivo NEX стал первым смартфоном на рынке, оснащённым выдвижной фронтальной камерой, и одним из первых с сенсором отпечатков пальцев под дисплеем. В дальнейшем эти решения стали применять и другие производители мобильных устройств. Вторая версия NEX, Dual Display Edition, вышла в конце прошлого года и предлагала сразу два дисплея.
Как ожидается, модель Vivo NEX 3 будет представлена в скором времени, и она получит дисплей, который расположен не только на лицевой панели, но и на боковых гранях устройства.
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