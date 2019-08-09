Суд отказался отменять "потолок" тарифов на тепло

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Окружной админсуд Киева отказался прекратить действие постановления Кабмина, которым установлены ограничения на максимальный размер тарифов на тепло.
Об этом сообщает пресс-служба суда в четверг, 15 августа.
Таким образом, продолжат действовать максимально возможные тарифы в размере 1400 гривен за гигакалорию на время судебного иска одного из региональных теплопроизводителей против правительства.
“По мнению суда, ссылки заявителя на нарушение норм законодательства при принятии постановления КМУ “Некоторые вопросы защиты прав потребителей коммунальных услуг” как на основание необходимости принятия мер обеспечения иска, свидетельствуют о несогласии истца с принятым правительством соответствующим постановлением и являются обоснованием будущих исковых требований, которым суд будет оказывать правовую оценку при рассмотрении дела. Отметим, что данная позиция истца не может быть основанием для принятия мер обеспечения иска путем приостановления действия решения Кабмина”, – объяснили в суде.
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