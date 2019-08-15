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Xiaomi запатентовала свой первый складной смартфон

Xiaomi запатентовала свой первый складной смартфон

Недавно опубликованный патент дает более глубокое понимание дизайна Xiaomi. Китайская компания в своем патенте показывает гаджет с двумя линиями сгиба.

Этот складной телефон значительно толще, чем первоначально планировалось, сообщает голландское издание LetsGoDigital, которое создало рендеры новинки.

В марте этого года китайский производитель подал патент на необычный гаджет в EUIPO (Ведомство интеллектуальной собственности Европейского Союза), после чего патент был опубликован 5 августа 2019 года.

Как и модель, показанная на рендерах в начале этого года, запатентованный складной телефон Xiaomi получил один большой гибкий дисплей, который можно сложить дважды.

Теперь в новинке заметна задняя часть, на которой видны три камеры, расположенные вертикально друг от друга. Поскольку камеры расположены по центру сзади, сначала вам нужно полностью развернуть смартфон, прежде чем вы сможете делать снимки. Это будет немного похоже на фотографирование на планшете, не самое идеальное из-за большого форм-фактора.

Поскольку это патент на конструкцию, технические характеристики этих камер не рассматриваются.

“Если вы полностью раскроете телефон, у вас будет большой дисплей с минимальными краями экрана. Там нет видимой селфи камеры, возможно, она находится за экраном. Xiaomi сказала, что у них есть в разработке технология камеры под экраном”, – пишет LetsGoDigital.

Задняя часть корпуса слегка изогнута со всех четырех сторон, что обеспечивает особенно стильный внешний вид в сложенном состоянии. В нижней части устройства показано подключение USB Type-C, но подключение 3,5 мм, похоже, отсутствует.

“Нет никаких спецификаций батареи, но, поскольку в марте этого года Xiaomi продемонстрировала технологию зарядки 100 Вт, вполне возможно, что этот революционный телефон также будет иметь эту невероятно быструю систему зарядки. Это позволяет полностью зарядить аккумулятор смартфона емкостью 4000 мАч всего за 17 минут”, – добавили авторы рендеров.

Кроме того, очевидно, что складной телефон Xiaomi также получит поддержку 5G. Когда Xiaomi представит свое первое складное устройство, пока неизвестно. Если все пойдет по плану, Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate X поступят в продажу в сентябре, а Xiaomi со своим устройством задержится на несколько месяцев.

По материалам НВ
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