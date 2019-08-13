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Названы самые мощные смартфоны июля 2019 года - рейтинг

Названы самые мощные смартфоны июля 2019 года - рейтинг

Разработчики китайского теста производительности смартфонов Master Lu опубликовали свежий рейтинг самых мощных устройств за июль 2019 года.

В список вошли модели на базе новейшего процессора Snapdragon 855+, Kirin 810 и других чипов, вышедших за прошлый месяц. Возглавляет рейтинг детище китайского производителя смартфонов ZTE.

1. ZTE Axon 10 Pro 5G (Snapdragon 855) – 409008
2. ASUS ROG Phone 2 (Snapdragon 855+) – 390015
3. Vivo iQOO Neo (Snapdragon 845) – 330801
4. Huawei Mate 20 X 5G (Kirin 980) – 299866
5. HONOR 9X Pro (Kirin 810) – 267339
6. Huawei nova 5i Pro (Kirin 810) – 262425
7. HONOR 9X (Kirin 810) – 260087
8. Lenovo Z6 (Snapdragon 730) – 256427
9. Samsung Galaxy A80 (Snapdragon 720G) – 255021
10. Xiaomi Mi CC9 (Snapdragon 710) – 221047
11. Xiaomi Mi CC9 Meitu Edition (Snapdragon 710) – 216636
12. Xiaomi Mi CC9e (Snapdragon 655) – 184607
13. Vivo Y7s (Helio P65) – 179585

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По версии теста Master Lu, геймерский ZTE Axon 10 Pro 5G занял первую строчку рейтинга, набрав 409 008 баллов в тесте и оттеснив на вторую позицию ASUS ROG Phone 2 с показателем в 390 015 очков. Такую производительность смартфона от ASUS авторы теста объясняют тестированием производственного образца смартфона, а не серийной версии.

По материалам Урядовый курьер
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