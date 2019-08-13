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На какие критерии обращают внимание украинцы при поиске работы - опрос (инфографика)

На какие критерии обращают внимание украинцы при поиске работы - опрос (инфографика)

При выборе работы искатели больше обращают внимание на стабильность компании, чем перспективы собственного развития.

Об этом свидетельствуют результаты опроса hh.ua и grc.

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  • При выборе работы искатели больше обращают внимание на:
  • Конкурентный уровень заработной платы.
  • Стабильность компании на рынке.
  • Возможность собственного карьерного роста.
  • Интересное наполнения рабочего процесса.

Официальная зарплата набрала самый низкий балл среди остальных факторов.

Большинство участников опроса имеет работу:

  • 57% получают исключительно официальную «белую» зарплату,
  • 6% заявляют, что все выплаты осуществляются с игнорированием действующего законодательства.
  • 15% “белыми” получают только “минималку”,
  • 5% отметили, что бонусы и/или премии им выплачивают неофициально.

Карты для тех, кто много тратит

“Социальные выплаты респондентам в основном (кроме тех, кто получает полностью “белую” или “черную” зарплату или вообще не указал формат ежемесячного расчета) выплачиваются в пределах заработной платы (таких 40%) или на рассмотрение компании-работодателя (33%). Каждый 10 опрошенный не имеет возможности получать социальные выплаты”, – говорится в отчете hh.ua и grc.

Согласно прошлогодним исследованиям, в 2016 и 2017 годах:

  • о полностью “белой” зарплате заявляло 54% ​​респондентов, что на 10% и 9% больше, чем в 2014 и 2013 годах соответственно.
По материалам Finance.UA
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