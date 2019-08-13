На какие критерии обращают внимание украинцы при поиске работы - опрос (инфографика)

При выборе работы искатели больше обращают внимание на стабильность компании, чем перспективы собственного развития.

Об этом свидетельствуют результаты опроса hh.ua и grc.

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При выборе работы искатели больше обращают внимание на:

Конкурентный уровень заработной платы.

Стабильность компании на рынке.

Возможность собственного карьерного роста.

Интересное наполнения рабочего процесса.

Официальная зарплата набрала самый низкий балл среди остальных факторов.

Большинство участников опроса имеет работу:

57% получают исключительно официальную «белую» зарплату,

6% заявляют, что все выплаты осуществляются с игнорированием действующего законодательства.

15% “белыми” получают только “минималку”,

5% отметили, что бонусы и/или премии им выплачивают неофициально.

“Социальные выплаты респондентам в основном (кроме тех, кто получает полностью “белую” или “черную” зарплату или вообще не указал формат ежемесячного расчета) выплачиваются в пределах заработной платы (таких 40%) или на рассмотрение компании-работодателя (33%). Каждый 10 опрошенный не имеет возможности получать социальные выплаты”, – говорится в отчете hh.ua и grc.

Согласно прошлогодним исследованиям, в 2016 и 2017 годах: