В Украине по-новому будут оценивать риски в сфере транспортных перевозок

В Украине утвердили критерии оценки риска хозяйственной деятельности по внутренним и международным автоперевозкам пассажиров, опасных грузов и отходов, а также установили периодичность проведения проверок Государственной службой по безопасности на транспорте.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.

Степень риска будет оценивается по таким критериям:

вид (категория) колесного транспорта,

вид автобусного маршрута,

вид режима организации перевозок,

количество нарушений правил дорожного движения (в течение последних двух лет) общее количество ДТП по вине предприятия (в течение последних трех лет),

по вине предприятия (в течение последних трех лет), количество нарушений требований к перевозке опасных грузов (в течение последних двух лет),

количество нарушений режима работы и отдыха водителей (в течение последних двух лет),

количество нарушений прав людей с инвалидностью (в течение последних двух лет),

общее количество нарушений законодательства одним субъектом хозяйствования.

Оценка будет осуществляться по шкале:

0 до 20 баллов – незначительная степень риска,

21 до 40 – средняя,

41 до 100 – высокая.

Как часто будут проводиться проверки: