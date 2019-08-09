В Украине по-новому будут оценивать риски в сфере транспортных перевозок

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В Украине утвердили критерии оценки риска хозяйственной деятельности по внутренним и международным автоперевозкам пассажиров, опасных грузов и отходов, а также установили периодичность проведения проверок Государственной службой по безопасности на транспорте.
Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.
Степень риска будет оценивается по таким критериям:
Оценка будет осуществляться по шкале:
Как часто будут проводиться проверки:
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