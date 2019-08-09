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В Украине по-новому будут оценивать риски в сфере транспортных перевозок

В Украине по-новому будут оценивать риски в сфере транспортных перевозок

В Украине утвердили критерии оценки риска хозяйственной деятельности по внутренним и международным автоперевозкам пассажиров, опасных грузов и отходов, а также установили периодичность проведения проверок Государственной службой по безопасности на транспорте.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.

Степень риска будет оценивается по таким критериям:

  • вид (категория) колесного транспорта,
  • вид автобусного маршрута,
  • вид режима организации перевозок,
  • количество нарушений правил дорожного движения (в течение последних двух лет) общее количество ДТП по вине предприятия (в течение последних трех лет),
  • количество нарушений требований к перевозке опасных грузов (в течение последних двух лет),
  • количество нарушений режима работы и отдыха водителей (в течение последних двух лет),
  • количество нарушений прав людей с инвалидностью (в течение последних двух лет),
  • общее количество нарушений законодательства одним субъектом хозяйствования.

Оценка будет осуществляться по шкале:

  • 0 до 20 баллов – незначительная степень риска,
  • 21 до 40 – средняя,
  • 41 до 100 – высокая.

Как часто будут проводиться проверки:

  • Проверки субъектов хоздеятельности с незначительной степенью риска будут проводиться не чаще одного раза в пять лет,
  • со средней степенью риска – раз в три года,
  • с высокой степенью риска – раз в два.
По материалам Finance.UA
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