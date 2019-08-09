Межбанк: на курс повлияют иностранцы

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Четверг на межбанке опять пройдет не совсем так , как хотелось бы покупателям валюты. И виной этому будут иностранцы. Если ранее они покупали ОВГЗ очень активно и фактически по всему предлагаемому объему бумаг (особенно долгоиграющих – от 1 года и более), то сейчас спрос на первичке несколько сник.
Минфин постепенно снижает доходность по новым выпускам, и хотя эта доходность все равно остается сверхвысокой – иностранцы пытаются торговаться и “бороться” против снижения доходности, закупая ОВГЗ на вторичном рынке (где есть еще более привлекательные предложения). В конечном итоге это снижает объем предлагаемой валюты на торгах и дает возможность экспортерам устанавливать более высокие курсы продажи своей валюты.
Подыгрывают им в этом и спекулянты. Попытки и действия продавцов по вздергиванию курса продолжатся и сегодня.
Как и вчера – расклад на торгах и курсовой тренд в четверг будут делать хозяйственные задачи и сделки крупнейших клиентов.
В пользу нацвалюты играют: 1) необходимость накопления гривны под предстоящие бюджетные платежи у клиентов; 2) некоторое снижение корсчетов банка (с 57,7 млрд гривен до 55,8 млрд на утро 15 августа); 3) сегодняшние авансовые расчеты с персоналом также заставят клиентов активнее продавать валюту для финансирования этих затрат.
Курсовые и хозяйственные задачи крупнейших игроков межбанка продолжат быть главным мотиватором курсовых колебаний в течение дня.
Нацбанк в случае ситуативного излишка предложения доллара снова выйдет на торги с выкупом доллара через Matching, что поддержит котировки доллара. Но вчерашний рост курса на торгах и так “напугал” импортеров и они сами будут более сговорчивыми по курсу, чем не преминут воспользоваться как продавцы-экспортеры, так и спекулянты. Игра “на повышение” на межбанке продолжится .
Наличный рынок продолжит работать «с оборота» с оглядкой на поведение межбанка, но особо задирать котировки не будет. Этот рынок привязан к реальному спросу и предложению со стороны граждан, а у них особых запасов свободной гривны нет и особо раскачать курс финансистам пока не удается. Но и в убыток себе владельцы обменок работать не будут.
Мы на сегодня прогнозируем объемы торгов в пределах до 310-330 млн долларов при совершении до 400-430 сделок и коридор по доллару 25,25-25,50 гривен.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 25,24 / 25,26
евро – 28,18 / 28,20
российский рубль – 0,3838 / 0,3843
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