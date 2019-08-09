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Обвал фондового рынка США стал крупнейшим в 2019 году

Обвал фондового рынка США стал крупнейшим в 2019 году

14 августа американские фондовые биржи пережили наибольшее падение за 2019 год из-за опасений инвесторов относительно начала нового экономического кризиса в мире.

Об этом сообщает Bloomberg.

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В частности, падение произошло после обнародования информации о падении экономики Германии во втором квартале 2019 года, а также относительно замедления экономического роста Китая до самых низких темпов за последние 17 лет темпы.

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Индекс S&P 500 (который включает стоимость акций 500 крупнейших компаний) упал на 3%, индустриальный индекс Dow Jones упал на 3,05%. Стоимость долгосрочных 10-летних американских долговых облигаций впервые с 2007 года упала ниже стоимости 2-летних, что свидетельствует о переориентации инвесторов на краткосрочные активы в связи с неопределенностью относительно будущего экономического благосостояния.

Европейские фондовые рынки упали на 1,5%. Падает и стоимость нефти, в то время как золото продолжает расти.

По материалам hromadske.tv
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