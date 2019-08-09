Первые автобусы на водородном топливе вышли в рейс в Малайзии (фото)

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Первые автобусы на водородном топливе начали испытательные рейсы в Малайзии. Об этом сообщает bigmir со ссылкой на borneopost.com.
1 августа этого года, несмотря на скептическое отношение в обществе, начали свои пробные рейсы автобусы на водородном топливе в Кучинге, Малайзия.
Красно-белые машины с броскими надписями “Zero Emission“ и “Hydrogen Bus“ совершают обычные поездки по городу, правда пока без пассажиров. Объясняется это тем, что на стадии эксперимента идет наблюдение за приборными показателями и изучаются вопросы расхода топлива в зависимости от погодных условий и интенсивности движения.
Сопровождают этот проект инженеры из Sarawak Energy Berhad (SEB) и китайской Foshan Feichi Automobile Manufacturing Co Ltd и Linde Hydrogen FuelTech. Тестовые поездки продлятся до 14 августа. В истории было три волны практического интереса к водороду как топливу: в 1970-е годы, 1990-е и в начале 2000-х.
Первый водородный автомобиль General Motors представила еще в далеком 1966 году. Но каждый раз этой идее никак не удавалось развиться.
И все же с каждым новым возрождением интереса к водородному топливу наука проходит все дальше и дальше. И уже есть надежды, что не так далеко то будущее, когда водород в качестве топлива для авто станет гораздо популярнее, чем сейчас.
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