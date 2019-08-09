Экономика Германии снова упала (инфографика)

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Экономика Германии во втором квартале 2019 упала на 0,1% после незначительного роста в первом квартале на 0,4%.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на отчет статистического ведомства Германии.
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Отмечается, что в конце 2019 экономика Германии уже фиксировала сокращение несколько кварталов подряд, что свидетельствует о начале рецессии (то есть экономического спада и начала экономического кризиса).
Главной причиной падения экономики эксперты называют рекордное падение экспорта – на 8% за квартал. Причиной этого стало обострение ситуации в мировой торговле, которое подогревает торговая война между США и Китаем.
Германия – крупнейшая экономика ЕС. Страна ответственна за 28% ВВП еврозоны.
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