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Экономика Германии снова упала (инфографика)

Экономика Германии снова упала (инфографика)

Экономика Германии во втором квартале 2019 упала на 0,1% после незначительного роста в первом квартале на 0,4%.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на отчет статистического ведомства Германии.

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Отмечается, что в конце 2019 экономика Германии уже фиксировала сокращение несколько кварталов подряд, что свидетельствует о начале рецессии (то есть экономического спада и начала экономического кризиса).

Главной причиной падения экономики эксперты называют рекордное падение экспорта – на 8% за квартал. Причиной этого стало обострение ситуации в мировой торговле, которое подогревает торговая война между США и Китаем.

Германия – крупнейшая экономика ЕС. Страна ответственна за 28% ВВП еврозоны.

По материалам hromadske.tv
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