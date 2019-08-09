Суд вновь запретил застройщику проводить работы в Протасовом Яру

Общественность Протасова Яра выиграла суд у застройщика ООО “Дайтона групп”, которому теперь запрещено проводить любые работы на территории Яра.

Об этом сказал Роман Ратушный, глава инициативной группы “Защитим Протасов Яр” в эфире “Общественного радио”.

“Сегодня рассматривалась апелляция на постановление решения Окружного административного суда Киева. Этим постановлением судья Чудак остановила действие предписания, запрещающего днепровскому застройщику ООО “Дайтона групп” проводить строительные и подготовительные работы до устранения нарушений. Проект строительства не отвечал градостроительным условиям и ограничениям, которые застройщик сам получал через суд год назад. Город отказывался выдавать градостроительные условия и ограничения…”, – сообщил он.

Это дает общине Протасова Яра, которая с этой застройкой борется, время для того, чтобы дальше более качественно и эффективно действовать в правовом поле, в частности, отменить разрешение на строительство, о чем уже были поданы соответствующие иски, а также признать недействительными договора аренды-субаренды земельного участка”.

Суд восстановил действие предписания Государственной архитектурно-строительной инспекции о запрете подготовительных и строительных работ до устранения нарушений.

2 мая на улице Протасов Яр в Киеве состоялся стихийный митинг против застройки Протасова Яра. В тот день представители застройщика срезали несколько деревьев и начали устанавливать бетонные плиты вокруг территории будущего строительства. В акции приняли участие около 100 человек.