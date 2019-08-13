Как выросла покупательная способность пенсионеров в этом году

По подсчетам экспертов Ассоциации поставщиков торговых сетей, возможность пенсионеров, которые получают пенсию по возрасту, приобрести хлеб в этом году возросла по всему ассортименту хлебной корзины.

Об этом пишет на своей странице в Фейсбук эксперт Алексей Дорошенко.

Средний показатель пенсии по возрасту по состоянию на 1 января 2019 – 2648грн, а также на 1 июля 2019 – 3009грн, а также цены на начало января и июля 2019, согласно данным нашего собственного мониторинга.

По итогам 2019 года покупательная способность пенсионеров увеличилось. Это прежде всего связано с ростом среднего размера пенсии за первый квартал 2019 на 13,6%. При этом стоимость хлебной корзины выросла за полгода на 9%.

Пенсии в январе 2019 года хватало на 105 кг пшеничного хлеба из муки высшего сорта, а в июле – уже на 113кг. А это на 8%, или на 8 кг больше.

Полукилограммового батона на всю пенсию можно было купить 201 штуку полгода назад, а сейчас – 220. Рост произошел на 9%, или на 19 батонов.

Когда мы говорим о росте в этом году практически для всех категорий людей, то становится понятным, что арифметически это происходит.

“Хотя и доля расходов на нее выросла официально до 9%, но вероятно не охватывает лечение тяжелых болезней, которыми страдает большинство населения по причине тяжелых условий жизни. И такие расходы могут высасывать все доходы семьи или нескольких семей, которые сбрасываются на это, не давая возможность почувствовать улучшение”, – добавил эксперт.