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Мировые цены на нефть продолжили падение

Мировые цены на нефть продолжили падение

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре в четверг утром упали в цене до 59,11 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания, по состоянию на 8:03, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,62%.

При этом цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 54,96 доллара за баррель, потеряв 0,49%.

Напомним, РФ запретила экспорт нефти в Украину.

По прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.

По материалам УНН
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