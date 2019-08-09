Мировые цены на нефть продолжили падение

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Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре в четверг утром упали в цене до 59,11 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания, по состоянию на 8:03, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,62%.
При этом цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 54,96 доллара за баррель, потеряв 0,49%.
Напомним, РФ запретила экспорт нефти в Украину.
По прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.
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