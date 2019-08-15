Как уровень образования влияет на зарплату в Украине

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В Украине люди с дипломом бакалавра получают 76,7% от средней зарплаты в стране. Напомним, средняя зарплата в Украине на июнь 2019 года – 10723 грн.
Об этом свидетельствуют данные Госстата.
Кто сколько зарабатывает:
Профессии по уровню зарплаты:
Кто получает меньше средней зарплаты в Украине:
Зарплаты по возрасту:
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