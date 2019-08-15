Как уровень образования влияет на зарплату в Украине

В Украине люди с дипломом бакалавра получают 76,7% от средней зарплаты в стране. Напомним, средняя зарплата в Украине на июнь 2019 года – 10723 грн.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Кто сколько зарабатывает:

Люди с дипломом бакалавра получают 76,7% от средней зарплаты в стране.

Выпускники техникумов и колледжей – 72,1%.

Работники с профтехобразованием – 62,6%.

Люди с 11 классами школы – 57,8%.

Примерно половину от средней зарплаты получают украинцы, окончившие только девять классов или меньше.

Профессии по уровню зарплаты:

Моряки и летчики. Они имеют 56 тис. грн зарплаты.

Госслужащие высшего ранга, руководители и менеджеры на госпредприятиях, которые получают в 2,3 раза больше средней зарплаты. У них 24,7 тис. грн. Некоторые топ-менеджеры – и в сотни раз больше.

Айтишники – в среднем они зарабатывают в 2,2 больше средней зарплаты – 23,5 тис. грн.

Управленцы в оборонной промышленности и в производстве электроэнергии, газа и воды – больше в 2,1 раза. 21,5 тис. грн.

Инспекторы правоохранительных органов, криминально-исполнительной службы, военизированной охраны, частные детективы, горняки, взрывники, резчики камня и каменотесы.

Кто получает меньше средней зарплаты в Украине:

работники сельского и лесного хозяйств,

рыборазведения и рыболовства и технические служащие,

сборщики мусора и чернорабочие;

посыльные, носители и швейцары;

домашняя прислуга, уборщики и прачки;

продавцы на рынках;

вспомогательный персонал религиозных организаций, не имеющие духовного сана;

рабочие рыбного промысла, охотники.

Зарплаты по возрасту: