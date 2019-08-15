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Как уровень образования влияет на зарплату в Украине

Как уровень образования влияет на зарплату в Украине

В Украине люди с дипломом бакалавра получают 76,7% от средней зарплаты в стране. Напомним, средняя зарплата в Украине на июнь 2019 года – 10723 грн.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Кто сколько зарабатывает:

  • Люди с дипломом бакалавра получают 76,7% от средней зарплаты в стране.
  • Выпускники техникумов и колледжей – 72,1%.
  • Работники с профтехобразованием – 62,6%.
  • Люди с 11 классами школы – 57,8%.
  • Примерно половину от средней зарплаты получают украинцы, окончившие только девять классов или меньше.

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Профессии по уровню зарплаты:

  • Моряки и летчики. Они имеют 56 тис. грн зарплаты.
  • Госслужащие высшего ранга, руководители и менеджеры на госпредприятиях, которые получают в 2,3 раза больше средней зарплаты. У них 24,7 тис. грн. Некоторые топ-менеджеры – и в сотни раз больше.
  • Айтишники – в среднем они зарабатывают в 2,2 больше средней зарплаты – 23,5 тис. грн.
  • Управленцы в оборонной промышленности и в производстве электроэнергии, газа и воды – больше в 2,1 раза. 21,5 тис. грн.
  • Инспекторы правоохранительных органов, криминально-исполнительной службы, военизированной охраны, частные детективы, горняки, взрывники, резчики камня и каменотесы.

Кто получает меньше средней зарплаты в Украине:

  • работники сельского и лесного хозяйств,
  • рыборазведения и рыболовства и технические служащие,
  • сборщики мусора и чернорабочие;
  • посыльные, носители и швейцары;
  • домашняя прислуга, уборщики и прачки;
  • продавцы на рынках;
  • вспомогательный персонал религиозных организаций, не имеющие духовного сана;
  • рабочие рыбного промысла, охотники.

Зарплаты по возрасту:

  • Самый высокий уровень оплаты у работников от 25 до 44 года (36 грн/час на 2016 год).
  • Меньше всего платят работникам до 25 лет (меньше 28 грн) – и старше 60 (29 грн/час).
По материалам Finance.UA
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