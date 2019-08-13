Трамп потерял миллиарды долларов на посту президента

Президент США Дональд Трамп заявил, что в результате избрания главой государства потерял до $5 млрд.

В такую ​​сумму он оценил доходы, которые, по его мнению, упустил, отказавшись от продолжения карьеры бизнесмена, а также расходы на адвокатов из-за поданных против него исков.

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«Это, возможно, стоит мне от трех миллиардов до пяти миллиардов долларов. Но мне все равно, меня это не волнует», – цитирует телеканал NBC заявление Трампа.

Телеканал NBC отмечает, что заявления Трампа о суммах, которые он якобы теряет из-за избрания президентом, невозможно проверить. Ранее он неоднократно заявлял, что его состояние превышает $10 млрд. Согласно опубликованному в марте рейтингу журнала Forbes, суммарная стоимость активов Трампа составляет около $3,1 млрд.

Еще до инаугурации Трамп заявил, что покинул все должности в Trump Organization, чтобы передать их под управление своих сыновей Дональда и Эрика. Он также решил консолидировать все свои компании под эгидой главной группы, вести общую бухгалтерию и отчетность. Вместо продажи своих активов Трамп перевел их в трастовый фонд, возглавляемый его сыновьями.