В Европе хватит места для ветряных ЭС, чтобы обеспечить энергией весь мир - исследование

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Ученые опровергли распространенное заблуждение о нехватке территорий для объектов альтернативной энергетики.
Они выяснили, что в одной лишь Европе достаточно места для ветряных электростанций, чтобы обеспечить энергией всю планету.
Об этом сообщается в исследовании Орхусского университета Дании и бизнес-школы Имперского колледжа Лондона.
“Исследование было основано на данных из спутников и открытых баз данных, касающихся электричества, планирования и других измерений”, – говорится в исследовании.
Авторы исследования утверждают, что 4,9 млн квадратных километров, примерно 46% земли в Европе, может быть использовано для строительства ветряных электростанций. При этом, они не будут располагаться близко к поселениям, охраняемым или труднодоступным территориям, таким как горные районы.
Вышеупомянутый отрезок земли может быть использован для размещения 11,6 млн турбин, производящих 52,5 ТВт электроэнергии, а план возможно осуществить уже в 2019 году.
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