Toyota изменит имидж автомобилей

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Компания Toyota хочет изменить имидж своих автомобилей, чтобы привлечь больше молодых покупателей и любителей спортивных моделей.
С этой целью Toyota Gazoo Racing скоро выпустит спортивные версии GR Sport большинства «тойотовских» моделей.
«Мы хотим, чтобы наши автомобили больше ассоциировались с брендом GR (Gazoo Racing). Каждая важная для нас модель получит версию GR Sport», – сказал Мэтью Харрисон, глава отдела продаж и маркетинга Toyota Europe.
Интересно, что спортивные версии GR Sport появятся даже у «тойотовских» автомобилей, далеких от автоспорта. Речь идет про пикапы и машины с гибридной силовой установкой. Например, гоночное оснащение от Gazoo Racing получит Hilux. Концепт такого среднеразмерного пикапа уже даже показали в прошлом году.
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