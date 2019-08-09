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Toyota изменит имидж автомобилей

Toyota изменит имидж автомобилей

Компания Toyota хочет изменить имидж своих автомобилей, чтобы привлечь больше молодых покупателей и любителей спортивных моделей.

С этой целью Toyota Gazoo Racing скоро выпустит спортивные версии GR Sport большинства «тойотовских» моделей.

Карты для водителей

«Мы хотим, чтобы наши автомобили больше ассоциировались с брендом GR (Gazoo Racing). Каждая важная для нас модель получит версию GR Sport», – сказал Мэтью Харрисон, глава отдела продаж и маркетинга Toyota Europe.

Интересно, что спортивные версии GR Sport появятся даже у «тойотовских» автомобилей, далеких от автоспорта. Речь идет про пикапы и машины с гибридной силовой установкой. Например, гоночное оснащение от Gazoo Racing получит Hilux. Концепт такого среднеразмерного пикапа уже даже показали в прошлом году.

По материалам autonews.ua
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