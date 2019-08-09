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Ryanair осенью запустит новый рейс из Одессы

Ryanair осенью запустит новый рейс из Одессы

С 29 октября авиакомпания Ryanair начнет полеты на направлении Одесса – Будапешт.

График рейсов:

  • Рейсы будут выполняться по вторникам и субботам.
  • Вылеты из Одессы в 15:25.
  • Вылеты из Будапешта в 12:05 часов.
  • Продолжительность полета около двух часов.

Стоимость билетов:

  • от 9 евро в одну сторону,
  • от 19 евро в обе стороны.

В цену билета входит только багаж в ручной клади: одна сумка не более 40х20х25 см.

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Перечень всех новых рейсов Ryanair из Одессы:

  • Одесса – Краков,
  • Одесса – Вроцлав,
  • Одесса – Катовице,
  • Одесса – Берлин,
  • Одесса – Познань,
  • Одесса – Гданьск,
  • Одесса – Будапешт.
По материалам Finance.UA
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