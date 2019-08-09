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Фонд гарантирования продает землю ВТБ банка в Конче-Заспе

Фонд гарантирования продает землю ВТБ банка в Конче-Заспе

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на продажу семнадцать земельных участков, которые находятся в районе исторической местности Конча-Заспа и учитываются на балансе АО «ВТБ Банк».

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

“Фонд гарантирования вкладов физических лиц сообщает о продаже через английский аукцион в августе в системе ProZоrro.Продажи имущества, числящегося на балансе АО «ВТБ Банк». На торги выставлено семнадцать земельных участков. Все они находятся в районе исторической местности Конча-Заспа вдоль правого берега Днепра”, – говорится в сообщении.

Большинство участков имеют площадь 14-15 соток с целевым назначением для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений.

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Также на открытые торги выставлено 39 земельных участков АО «ВТБ Банк», расположенных в Макаровском районе Киевской области.

“Участки имеют большую площадь 2-5 га и целевое назначение: для ведения индивидуального садоводства”, – уточняют в Фонде.

По материалам УКРИНФОРМ
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