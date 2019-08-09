"Нафтогаз" пополнил бюджет на более чем 70 миллиардов (инфографика)

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За первые 7 месяцев этого года группа Нафтогаз уплатила в бюджет 70,6 млрд грн – это 16,3% общих доходов государственной казны. Это НДС, рента с добытого газа и нефти, акцизы, налоги на прибыль, дивиденды.
Об этом сообщил глава НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев на своей странице в Facebook.
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Доходность государственной компании уже воспринимается как обычное дело, но еще 5 лет назад Нафтогаз не мог функционировать без постоянных дотаций из бюджета. В 2014 году государство отдало на 77 млрд грн больше, чем получило от компании.
“Превращение государственной компании из черной дыры бюджета в крупнейший источник доходов госбюджета произошло благодаря диверсификации источников импорта газа, отказу от коррупции в отношениях с поставщиками и партнерами, работе над корпоративной реформой”, – отметил Коболев.
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