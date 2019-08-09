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Google заплатит пользователям Pixel по 500 долларов

Google заплатит пользователям Pixel по 500 долларов

В мае 2019 Google согласилась урегулировать коллективный иск, поданный владельцами оригинального Google Pixel, в котором говорилось, что компания сознательно продавала телефоны с неисправными микрофонами.

Как стало известно, Google выплатит до 500 долларов определенным владельцам Pixel на общую сумму 7,25 миллиона долларов. В иске упоминаются устройства Google Pixel и Pixel XL, выпущенные до 4 января 2017 года.

Успеть подать заявку нужно до 7 октября 2019 года, ведь после этой даты претензии приниматься не будут. На максимальную выплату могут рассчитывать только те, кто купил несколько устройств, которые оказались бракованными.

За один смартфон Google выплатит 350 долларов и только при документальном подтверждении того, что в устройстве наблюдались проблемы с микрофоном. Компания также заплатит дополнительную компенсацию тем, кто понес расходы на ремонт устройства или вернул его в магазин, чтобы получить другой аппарат с доплатой.

Примечательно, что выплата относится даже тем, чьи смартфоны работают нормально и не имеют проблем с микрофоном. Правда, они могут рассчитывать на выплату только 20 долларов.

По материалам iXBT.com
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