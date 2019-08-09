За что могут штрафовать водителей мопеда

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Водители небольших транспортных средств, таких как мопед, должны иметь при себе техпаспорт, удостоверение водителя и страховку. Отсутствие этих документов является основанием для наложения штрафа и задержания мопеда на штрафплощадку.
Об этом сказано в сообщении “Дорожного Адвоката” в Facebook.
“Большинство водителей управляют мопедами только с документами от завода производителя. При этом считают, что мопед не требует регистрации в сервисном центре МВД, что для управления на нем не нужно водительское удостоверение и страховой полис. Однако такое мнение ошибочно”, – говорится в сообщении.
В правилах дорожного движения говорится, что:
Кроме того, с 01.01.2010 в Украине установлена регистрация мопедов как транспортных средств, получение водительского удостоверения на их управление и наличие страхового полиса.
“Также бытует мнение, что мопед в соответствии с Венской Конвенции о дорожном движении от 08.11.1968 приравнивается к велосипеду, а потому на него не могут распространяться нормы пунктов 1.10, 2.1, 2.3 и 2.9 ПДД. Однако такое мнение является необоснованным, поскольку в соответствии со статьей 1 данной Конвенции мопед по своим техническим характеристикам соответствует определению «велосипед с подвесным двигателем», что не является тождественным определению «велосипед»”, – сообщается в статье.
Штрафы для мотоциклистов в 2019 году:
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