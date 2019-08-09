За что могут штрафовать водителей мопеда

Водители небольших транспортных средств, таких как мопед, должны иметь при себе техпаспорт, удостоверение водителя и страховку. Отсутствие этих документов является основанием для наложения штрафа и задержания мопеда на штрафплощадку.

Об этом сказано в сообщении “Дорожного Адвоката” в Facebook.

“Большинство водителей управляют мопедами только с документами от завода производителя. При этом считают, что мопед не требует регистрации в сервисном центре МВД, что для управления на нем не нужно водительское удостоверение и страховой полис. Однако такое мнение ошибочно”, – говорится в сообщении.

В правилах дорожного движения говорится, что:

Водитель механического транспортного средства должен иметь при себе: а) удостоверение водителя на право управления транспортным средством соответствующей категории; б) регистрационный документ на транспортное средство.

Водителю запрещается управлять транспортным средством, не зарегистрированным в сервисном центре МВД , а также без номерного знака.

Эксплуатация транспортных средств, не зарегистрированных в уполномоченных органах МВД и без номерных знаков, запрещается.

С 1 января 2010 предусмотрена обязательная регистрация мопедов.

При использовании транспортного средства в дорожном движении лицо, управляющее им, обязано иметь при себе страховой полис.

Кроме того, с 01.01.2010 в Украине установлена ​​регистрация мопедов как транспортных средств, получение водительского удостоверения на их управление и наличие страхового полиса.

“Также бытует мнение, что мопед в соответствии с Венской Конвенции о дорожном движении от 08.11.1968 приравнивается к велосипеду, а потому на него не могут распространяться нормы пунктов 1.10, 2.1, 2.3 и 2.9 ПДД. Однако такое мнение является необоснованным, поскольку в соответствии со статьей 1 данной Конвенции мопед по своим техническим характеристикам соответствует определению «велосипед с подвесным двигателем», что не является тождественным определению «велосипед»”, – сообщается в статье.

Штрафы для мотоциклистов в 2019 году: