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За что могут штрафовать водителей мопеда

За что могут штрафовать водителей мопеда

Водители небольших транспортных средств, таких как мопед, должны иметь при себе техпаспорт, удостоверение водителя и страховку. Отсутствие этих документов является основанием для наложения штрафа и задержания мопеда на штрафплощадку.

Об этом сказано в сообщении “Дорожного Адвоката” в Facebook.

“Большинство водителей управляют мопедами только с документами от завода производителя. При этом считают, что мопед не требует регистрации в сервисном центре МВД, что для управления на нем не нужно водительское удостоверение и страховой полис. Однако такое мнение ошибочно”, – говорится в сообщении.

В правилах дорожного движения говорится, что:

  • Водитель механического транспортного средства должен иметь при себе: а) удостоверение водителя на право управления транспортным средством соответствующей категории; б) регистрационный документ на транспортное средство.
  • Водителю запрещается управлять транспортным средством, не зарегистрированным в сервисном центре МВД, а также без номерного знака.
  • Эксплуатация транспортных средств, не зарегистрированных в уполномоченных органах МВД и без номерных знаков, запрещается.
  • С 1 января 2010 предусмотрена обязательная регистрация мопедов.
  • При использовании транспортного средства в дорожном движении лицо, управляющее им, обязано иметь при себе страховой полис.

Кроме того, с 01.01.2010 в Украине установлена ​​регистрация мопедов как транспортных средств, получение водительского удостоверения на их управление и наличие страхового полиса.

“Также бытует мнение, что мопед в соответствии с Венской Конвенции о дорожном движении от 08.11.1968 приравнивается к велосипеду, а потому на него не могут распространяться нормы пунктов 1.10, 2.1, 2.3 и 2.9 ПДД. Однако такое мнение является необоснованным, поскольку в соответствии со статьей 1 данной Конвенции мопед по своим техническим характеристикам соответствует определению «велосипед с подвесным двигателем», что не является тождественным определению «велосипед»”, – сообщается в статье.

Штрафы для мотоциклистов в 2019 году:

  • Езда без регистрации и номерного знака – 170 грн.
  • Езда без прав соответствующей категории (оставил дома), а также без техпаспорта и полиса автогражданки – 425 грн.
  • Езда без прав соответствующей категории (нет совсем) – 510 грн.
  • Превышение скорости более чем на 20 км/ч – 255 грн.
  • Превышение скорости более чем на 50 км/ч – 510 грн.
По материалам Finance.UA
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