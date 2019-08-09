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Проект самого длинного подземного тоннеля под угрозой (карта)

Проект самого длинного подземного тоннеля под угрозой (карта)

Проект строительства самого длинного в мире тоннеля между Таллинном и Хельсинки, на который планируется потратить 15 млрд евро, столкнулся с первыми трудностями.

Об этом сообщает Forbes.

Правительство Эстонии одобрит проект только в том случае, если получит подробные гарантии его завершения. Также указывается, что авторы проекта не смогли объяснить, как высчитывают число людей, которые смогут пользоваться тоннелем.

Идея проекта заключается в том, чтобы соединить две страны 103-километровым тоннелем, по которому будут ездить сверхскоростные поезда. Доехать из одной столицы в другую можно будет за 20 минут. Сейчас же для этого необходимо переправляться по заливу на пароме, что занимает 1,5-2 часа. Этот путь регулярно преодолевают десятки тысяч эстонцев, которые работают в районе Хельсинки, и финские туристы, следующие в Таллинн. Эстония и Финляндия годами обсуждали способы упростить транспортное сообщение.

Кроме тоннеля, проект предусматривает создание в Финском заливе искусственного острова, где будут останавливаться поезда. На острове предполагается построить недвижимость для постоянного проживания около 50 000 человек, а новый тоннель может стать самым длинным железнодорожным тоннелем в мире.

По материалам Mind
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