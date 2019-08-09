Суд отсрочил передачу "АВК" для Проминвестбанка

7 августа Хозсуд Донецкой области удовлетворил заявление ЗАО “Кондитерская фабрика А.В.К., г. Днепр” и предоставил в 13.12.2019 отсрочку на исполнение судебного решения от 13.12.2018 (в деле №905/2864/15), которым был частично удовлетворен иск Проминвестбанка к компании и в счет погашения долга ЗАО «АВК» (г. Мариуполь) по договору кредитной линии №20-2577/2-1 от 28.09.2011 на 1,37 млрд грн обращено взыскание на здания и сооружения по адресу г. Днепр, ул. Журналистов, 11 и 7в (здесь находится кондитерская фабрика “А.В.К”, – ред.) площадью 29,2 тыс кв. м. и 9,93 тыс кв. м. соответственно путем продажи на публичных торгах в рамках процедуры исполнительного производства.

Свое заявление ЗАО “Кондитерская фабрика А.В.К., г. Днепр” обосновало тем, что в хозяйственной деятельности использует производственные мощности, на которое обращено взыскание. По утверждению компании, период июнь-декабрь 2019 “характеризуется высоким уровнем загруженности производственных мощностей предприятия, а немедленное исполнение судебного решения будет иметь критические последствия для предприятия в виде банкротства”, а предоставление судом отсрочки исполнения решения “создаст возможность реструктуризации производственных мощностей предприятия путем запуска производственно-логистической фабрики на территории Слобожанского поселкового совета” (цитаты).

Проминвестбанк возражал против отсрочки исполнения судебного решения, указывая в т.ч., что “должник по кредитному договору пребывает в процедуре банкротства, однако продолжает полноценно осуществлять свою хозяйственную деятельность, как и ответчик по этому делу”.

Хозсуд Донецкой области, удовлетворяя ходатайство ЗАО “Кондитерская фабрика А.В.К., г. Днепр”, учел, что “ответчик является социально значимым предприятием, на котором работает более 1000 человек”, “необходимость сохранения возможности ответчика осуществлять свою производственную деятельность и предотвращение увольнения работников с предприятия”.