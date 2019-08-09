Стало известно, на каком этапе строительство Подольского моста

Строительство Подольского моста в Киеве уже профинансировали на 697,8 млн грн.

Об этом рассказала Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева.

“Сметная стоимость строительства составляет – 11 251, 186 млн грн (в ценах 2016 года), на 2019 год предусмотрено 830 млн грн. По состоянию на сегодня объект профинансирован на 697,8 млнгрн”, – сообщила дирекция.

На мосту продолжается демонтаж шпренгелей (стержневых конструкций – ред.), сварки окон на арке, установка и сварка консольных плит. Ведутся работы по демонтажу, резке и вывозу временных опор, а также обзор и герметизация болтовых соединений.

Кроме того, на эстакаде на Рыбачьем полуострове ведутся работы по нанесению гидроизоляции и установлению гранитного борта. Также продолжается строительство эстакады на Русановских садах от опоры №20 до опоры №26. Ведется бетонирование свай путепровода на участке от ул. Центральной Садовой к железной дороге, балки автопроезда укрупняются на стапелях.

“Что касается строительства заезда с улиц Набережно-Крещатицкая и Верхний Вал на Подольский мостовой переход, то выполнены строительные работы по установке ограждения строительной площадки. Продолжается установка опалубки и армирования ростверка на опоре 6, устройство тела опоры №0 и №1 и переустройство инженерных сетей (тепловые сети, водопровод, канализация, электрические и телекоммуникационные сети)”, – отметила дирекция.

На эстакаде на Трухановом острове устраивают тротуар и устанавливают барьерное ограждение. Проводится монтаж барьерного ограждения эстакады в урочище Горбачиха.