Межбанк: первую скрипку играли крупные игроки

Вторник на валютном рынке повторил основные тенденции понедельника и также прошел в формате «перетягивания каната» по курсу между крупными игроками. Но к ним добавились и иностранцы, которые участвовали в сегодняшнем аукционе Минфина по размещению ОВГЗ и фактор нерезидентских продаж валюты частично отразился на курсе.

Крупные клиенты достаточно быстро закрыли свои сделки. Импортеры не стали играть в “валютную рулетку” и оперативно покупали необходимые им объемы.

С экспортерами было посложнее. Пока основные местные продавцы валюты еще складывали для себя цену доллара и евро – более пронырливые иностранцы попытались продать покупателям валюту по максимально высокому на момент курсу. Это им частично удалось.

А завершил процесс скупки излишнего предложения доллара уже сам регулятор. Он покупал доллар по 25,14 гривен, и хотя и не выкупил очень больших объемов (по оценке участников торгов приобрел около 20 млн долларов), но своими действиями выравнял межбанк.

Спекулянты продолжили работать «в две стороны» и периодически даже пытались разогреть курс на небольших сделках, но крупные покупатели уже были закрыты по основным суммам и поэтому стали привередливыми по курсу.

Завершение межбанка по доллару на уровне 25,15/25,17 гривен не стало большой неожиданностью ни для кого: ни для клиентов, ни для банков, ни для самого НБУ.

Ход торгов:

В первый час сессии курс попытались разогреть на спячке экспортеров при уже определившихся с объемами покупателями. Но активные иностранцы успели даже опередить с предложением местных продавцов и этим не дали уж очень сильно расшатать котировки.

Доллар с утренних 25,13/25,17 гривен к 11 часам просел до 25,1325/25,1550. Спекулянты работали «в две стороны», а выход Нацбанка с покупкой излишка доллара по 25,14 гривен похоронил надежды покупателей на особое дальнейшее снижение курса.

В 12:00 доллар остановился на отметке 25,13/25,15 гривен, а справочный курс Нацбанка был зафиксирован на уровне 25,1417.

На обед дилеры ушли при котировках 25,14/25,17 гривен за доллар, а после окончания активной фазы торгов – на единичных операциях запоздавших клиентов и покупках тех иностранцев, кто по разным причинам не смог купить ОВГЗ и “возвращался в доллар” – котировки остановились на отметке 25,15/25,17 уже до самого конца сессии.

Главные события 13 августа на межбанке:

1) Коррекция доллара с утренних 25,13/25,17 гривен до 25,15/25,17 к моменту завершения сессии;

2) НБУ не выходил на торги в публичном формате, но покупал доллар по 25,14 гривен в «тихом» режиме через Matching;

3) Справочный курс НБУ на 12:00 зарегистрирован на отметке 25,1417 гривен за доллар, а официальный курс Нацбанка на 14 августа установлен на уровне 25,1461.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 25,15 / 25,17

евро – 28,22 / 28,24

российский рубль – 0,3832 / 0,3839

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1188 / 1,1189

Курсы валют на Межбанке

СМС-рассылка Курсов на Межбанке