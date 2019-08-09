Межбанк: первую скрипку играли крупные игроки

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Вторник на валютном рынке повторил основные тенденции понедельника и также прошел в формате «перетягивания каната» по курсу между крупными игроками. Но к ним добавились и иностранцы, которые участвовали в сегодняшнем аукционе Минфина по размещению ОВГЗ и фактор нерезидентских продаж валюты частично отразился на курсе.
Крупные клиенты достаточно быстро закрыли свои сделки. Импортеры не стали играть в “валютную рулетку” и оперативно покупали необходимые им объемы.
С экспортерами было посложнее. Пока основные местные продавцы валюты еще складывали для себя цену доллара и евро – более пронырливые иностранцы попытались продать покупателям валюту по максимально высокому на момент курсу. Это им частично удалось.
А завершил процесс скупки излишнего предложения доллара уже сам регулятор. Он покупал доллар по 25,14 гривен, и хотя и не выкупил очень больших объемов (по оценке участников торгов приобрел около 20 млн долларов), но своими действиями выравнял межбанк.
Спекулянты продолжили работать «в две стороны» и периодически даже пытались разогреть курс на небольших сделках, но крупные покупатели уже были закрыты по основным суммам и поэтому стали привередливыми по курсу.
Завершение межбанка по доллару на уровне 25,15/25,17 гривен не стало большой неожиданностью ни для кого: ни для клиентов, ни для банков, ни для самого НБУ.
Ход торгов:
В первый час сессии курс попытались разогреть на спячке экспортеров при уже определившихся с объемами покупателями. Но активные иностранцы успели даже опередить с предложением местных продавцов и этим не дали уж очень сильно расшатать котировки.
Доллар с утренних 25,13/25,17 гривен к 11 часам просел до 25,1325/25,1550. Спекулянты работали «в две стороны», а выход Нацбанка с покупкой излишка доллара по 25,14 гривен похоронил надежды покупателей на особое дальнейшее снижение курса.
В 12:00 доллар остановился на отметке 25,13/25,15 гривен, а справочный курс Нацбанка был зафиксирован на уровне 25,1417.
На обед дилеры ушли при котировках 25,14/25,17 гривен за доллар, а после окончания активной фазы торгов – на единичных операциях запоздавших клиентов и покупках тех иностранцев, кто по разным причинам не смог купить ОВГЗ и “возвращался в доллар” – котировки остановились на отметке 25,15/25,17 уже до самого конца сессии.
Главные события 13 августа на межбанке:
1) Коррекция доллара с утренних 25,13/25,17 гривен до 25,15/25,17 к моменту завершения сессии;
2) НБУ не выходил на торги в публичном формате, но покупал доллар по 25,14 гривен в «тихом» режиме через Matching;
3) Справочный курс НБУ на 12:00 зарегистрирован на отметке 25,1417 гривен за доллар, а официальный курс Нацбанка на 14 августа установлен на уровне 25,1461.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 25,15 / 25,17
евро – 28,22 / 28,24
российский рубль – 0,3832 / 0,3839
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1188 / 1,1189
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Нацгвардия получит новенькие автомобили МАЗВчера, 22:01 - 6317 11
НКЦБФР предупредила украинцев о новом финансовом "лохотроне"Вчера, 11:15 - 21050 9
В Украине импорт свинины превышает экспорт в 10 раз11 ч. назад - 610 5
Укрзализныце нужны 500 пассажирских вагонов2 ч. назад - 169 3
Мировой спрос на нефть упал до уровня финансового кризиса 2008 года9 ч. назад - 1851 3
Пенсии в Украине: как проводят перерасчет выплат9 ч. назад - 10915
Нацгвардия получит новенькие автомобили МАЗВчера, 22:01 - 6317 11
Зеленский озвучил новые приоритеты правительства6 ч. назад - 3304 2
Новый гиперкар Bugatti назвали самым мощным в истории марки14 ч. назад - 3237
В МВД назвали сроки запуска системы видеофиксации нарушений на дорогах10 ч. назад - 2561 3
ЗАЗ стал продавать новинки в ЕС3 ч. назад - 461
Huawei представила операционную систему Harmony OS09.08.2019, 14:10 - 711
Samsung представила свой флагман Galaxy Note 10 (фото)08.08.2019, 12:10 - 1015
Австралийцы создали спортивный электрокар на солнечных батареях (фото)07.08.2019, 12:10 - 731 2
Открыт механизм биологического бессмертия29.07.2019, 15:46 - 7313 2