США отложат введение пошлин на китайскую технику

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Администрация США решила отложить введение 10% пошлины на некоторые китайские товары, среди которых ноутбуки и мобильные телефоны, как это американская администрация планировала сделать со следующего месяца.
Об этом Торговое представительство США сообщило на своем официальном сайте.
“В рамках процесса общественного обсуждения и слушаний было принято решение отложить введение пошлины для некоторых статей до 15 декабря. Продукты этой группы включают, например, мобильные телефоны, ноутбуки, игровые приставки, некоторые игрушки, компьютерные мониторы и некоторые предметы одежды и обуви” , – говорится в сообщении.
Отдельную группу китайских товаров решили совсем не облагать дополнительной пошлиной, основываясь на факторах “здоровья, безопасности, национальной безопасности и других”.
О решении отложить введение пошлин американское представительство сообщило вскоре после того, как министерство Китая заявило о проведении телефонного разговора между вицепремьером Лю Хэ и торговыми представителями США.
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