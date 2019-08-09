«Укрэнерго» назвала причины подорожания электроэнергии для промышленности

После введения рынка электроэнергии в Украине тарифы для ее промышленности стали на 20% выше, чем в ЕС.

Об этом сообщил руководитель НЭК «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук.

«Рост цен на электроэнергию вызван, в частности, увеличением цен, по которым отпускает ее производитель, увеличение возможности импорта и другие шаги призваны создать конкуренцию. Вторая причина – рост «зеленой энергетики» и компенсация «зеленого тарифа», – сказал Ковальчук.

По его словам, временной мерой для сдерживания стоимости может быть предложение НКРЭКУ на три месяца ограничить цены, по которым продают энергию тепловые электростанции и другие участники рынка. В качестве постоянного решения, говорит Ковальчук, должны быть изменения в законодательство о рынке электроэнергии, чтобы компенсация разницы в тарифах осуществлялась деньгами – с доходов государственных энергокомпаний.

Он заявил, что рынок электроэнергии в июле запустили в спешке, а гарантии Минэнерго, что цена энергии для промышленности не вырастет более чем на 7%, не оправдываются.