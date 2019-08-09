«Укрэнерго» назвала причины подорожания электроэнергии для промышленности

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
После введения рынка электроэнергии в Украине тарифы для ее промышленности стали на 20% выше, чем в ЕС.
Об этом сообщил руководитель НЭК «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук.
«Рост цен на электроэнергию вызван, в частности, увеличением цен, по которым отпускает ее производитель, увеличение возможности импорта и другие шаги призваны создать конкуренцию. Вторая причина – рост «зеленой энергетики» и компенсация «зеленого тарифа», – сказал Ковальчук.
По его словам, временной мерой для сдерживания стоимости может быть предложение НКРЭКУ на три месяца ограничить цены, по которым продают энергию тепловые электростанции и другие участники рынка. В качестве постоянного решения, говорит Ковальчук, должны быть изменения в законодательство о рынке электроэнергии, чтобы компенсация разницы в тарифах осуществлялась деньгами – с доходов государственных энергокомпаний.
Он заявил, что рынок электроэнергии в июле запустили в спешке, а гарантии Минэнерго, что цена энергии для промышленности не вырастет более чем на 7%, не оправдываются.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине импорт свинины превышает экспорт в 10 разВчера, 07:00 - 987 8
Мировой спрос на нефть упал до уровня финансового кризиса 2008 годаВчера, 09:32 - 2699 5
Укрзализныце нужны 500 пассажирских вагоновВчера, 16:17 - 443 4
В МВД назвали сроки запуска системы видеофиксации нарушений на дорогахВчера, 08:03 - 3772 4
Что изменится для детей и родителей с 1 сентябряВчера, 19:01 - 34101 3
Что изменится для детей и родителей с 1 сентябряВчера, 19:01 - 34101 3
Пенсии в Украине: как проводят перерасчет выплатВчера, 09:03 - 14866
Зеленский озвучил новые приоритеты правительстваВчера, 12:00 - 4863 3
Мировой спрос на нефть упал до уровня финансового кризиса 2008 годаВчера, 09:32 - 2699 5
Google избавляется от необходимости вводить паролиВчера, 22:00 - 2207
ЗАЗ стал продавать новинки в ЕСВчера, 15:34 - 2259
Huawei представила операционную систему Harmony OS09.08.2019, 14:10 - 758
Samsung представила свой флагман Galaxy Note 10 (фото)08.08.2019, 12:10 - 1065
Австралийцы создали спортивный электрокар на солнечных батареях (фото)07.08.2019, 12:10 - 772 2
Открыт механизм биологического бессмертия29.07.2019, 15:46 - 7453 2