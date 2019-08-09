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Суперзрение будут вживлять прямо в мозг

Суперзрение будут вживлять прямо в мозг

Система Orion знаменует десять лет исследований. В ней камеру дополняют 60 электродов, которые стимулируют мозг создавать изображения. Engadget рассказывает, сложно ли ослепшему человеку вновь обрести зрение с помощью технологий.

Около 36 млн человек по всему миру страдает от слепоты, вызванной заболеваниями или травмами, и до недавнего времени у них было мало шансов вернуть себе зрение. В 2009 врачи из Мичиганского университета имплантировали пациенту первый бионический глаз Argus II. Теперь, спустя десять лет, его производители проводят испытание более эффективной системы искусственного зрения — которую имплантируют напрямую в мозг. Система Orion, протез для зрительной коры головного мозга, была разработана компанией Second Sight Medical Products.

Как и прошлая Argus II, она состоит из маленькой камеры, установленной в оправе очков, процессора для превращения видеосигналов в электрические импульсы и импланта, стимулирующего мозг создавать изображения. В отличие от Argus II, которая была имплантирована в зрительный нерв пациента, Orion вживлена в сам мозг. Для имплантации требуется небольшая операция по краниотомии в области затылочной доли. Беспроводное электронное устройство пересылает данные и получает энергию из внешних источников. Пациенту придется провести в больнице сутки, период восстановления три — четыре недели. После этого аппарат можно впервые включить — но до подобия зрения в этот момент еще далеко.

Следующий этап — настройка импланта. 60 электродов стимулируют зрительную кору мозга, и каждый из них в отдельности нужно настроить, чтобы они создавали максимально четкую картинку. Этот процесс занимает недели и месяцы. Затем начинается построение пространственной карты, в ходе которого каждый электрод возбуждает правильно выбранную точку в мозге пациента. Процесс повторяется снова и снова, пока мозг не научится не двигать глаза в ответ на ощущение восприятия светового пятна. После этого данные с камеры направляются в алгоритм, который превращает видео в электрические импульсы. В дальнейшем разработчики намерены увеличить качество картинки, повысив число электродов до 150 и добавив технологию распознавания изображений и лиц.

По материалам bigmir.net
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