Tesla Model 3 предстала в образе кабриолета

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Компания Tesla пока не планирует выпускать Tesla Model 3 в кузове кабриолет. Однако, многие автолюбители хотят увидеть такой автомобиль.
Один из пользователей «Твиттера» создал рендерные изображения кабриолета Model 3.
В основе рендера лежит обычная Model 3. У электрокара срезали крышу и добавили несколько новых элементов. В результате получился кабриолет, который похож на японскую Mazda MX-5.
В 2020 году компания Tesla начнет выпускать Tesla Roadster. Он больше, чем кабриолет, показанный на рендерах. К тому же Tesla Roadster – это дорогой гиперкар.
Нужно признать, что рынок двухместных кабриолетов небольшой. Тем не менее, в нем определенно есть место для новой модели с электрической силовой установкой. Может быть когда-нибудь Илон Маск и выпустит такую модель.
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