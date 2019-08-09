Tesla Model 3 предстала в образе кабриолета

Компания Tesla пока не планирует выпускать Tesla Model 3 в кузове кабриолет. Однако, многие автолюбители хотят увидеть такой автомобиль.

Один из пользователей «Твиттера» создал рендерные изображения кабриолета Model 3.

В основе рендера лежит обычная Model 3. У электрокара срезали крышу и добавили несколько новых элементов. В результате получился кабриолет, который похож на японскую Mazda MX-5.

В 2020 году компания Tesla начнет выпускать Tesla Roadster. Он больше, чем кабриолет, показанный на рендерах. К тому же Tesla Roadster – это дорогой гиперкар.

Нужно признать, что рынок двухместных кабриолетов небольшой. Тем не менее, в нем определенно есть место для новой модели с электрической силовой установкой. Может быть когда-нибудь Илон Маск и выпустит такую модель.