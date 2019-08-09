Две крупнейшие блогерские площадки объединились

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Компания Verizon Media договорилась о продаже сервиса блогов Tumblr с компанией Automattic, которой уже принадлежит платформа WordPress.
Официально сумма сделки не называется. Как отметило издание Axios, один источник оценил её «значительно меньше» 20 млн долларов, другой — в менее чем $10 млн.
В результате сделки около 200 сотрудников Tumblr присоединятся к Automattic. Издание The Wall Street Journal сообщило о том, что Verizon ищет покупателя для Tumblr ещё в мае 2019 года. Tumblr начал работать в 2007 году. В 2013 году его перекупила за 1,1 млрд долларов компания Yahoo, сейчас принадлежащая Verizon.
В мае в покупке сервиса была заинтересована платформа контента для взрослых Pornhub. Она собиралась вернуть на Tumblr «взрослый» контент, который запретили на сервисе в конце 2018 года. За своё решение команда Tumblr поплатилась снижением трафика на 30% всего за два месяца.
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