В Британии выпустят в обращение монету номиналом 50 пенсов

Казначейство Великобритании планирует выпустить миллионы монет номиналом 50 пенсов, посвященных выходу Великобритании из Евросоюза.

Об этом пишет The Sunday Telegraph.

Саджид Джавид, канцлер Казначейства, попросил выяснить, удастся ли их отчеканить в большом количестве до 31 октября, когда Британия должна выйти из Евросоюза.

Предыдущий канцлер, Филипп Хаммонд, планировал выпустить около 10 тыс. памятных монет и продать их по 10 фунтов стерлингов.