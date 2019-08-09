В Британии выпустят в обращение монету номиналом 50 пенсов

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Казначейство Великобритании планирует выпустить миллионы монет номиналом 50 пенсов, посвященных выходу Великобритании из Евросоюза.
Об этом пишет The Sunday Telegraph.
Саджид Джавид, канцлер Казначейства, попросил выяснить, удастся ли их отчеканить в большом количестве до 31 октября, когда Британия должна выйти из Евросоюза.
Предыдущий канцлер, Филипп Хаммонд, планировал выпустить около 10 тыс. памятных монет и продать их по 10 фунтов стерлингов.
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