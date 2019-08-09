Что изменится для детей и родителей с 1 сентября

В Украине с начала нового учебного года заведения и ученики сами будут решать, носить ли школьную форму, учиться можно будет дома, а занятия в спортивной или музыкальной секции будут засчитывать как уроки соответствующего школьного курса.

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Что изменится с 1 сентября:

Отмена школьной формы. Теперь дети смогут самостоятельно выбирать одежду и посещать учебные заведения в том, в чем им комфортно.

Введение новых электронных ученических билетов, которые позволят родителям отслеживать передвижение ребенка по городу. Также дети смогут оплатить ими проезд в метро или общественном транспорте.

Составление индивидуального графика обучения. Школьники смогут самостоятельно выбрать приемлемую для них форму обучения.

С 2019-2020 учебного года детей будут принимать в учебные заведения без тестирования и собеседований. Все школы обязаны принимать детей независимо от специализации или уклона обучения.

Учителя не будут иметь права объявлять на весь класс оценки и баллы, которые получил тот или иной ученик за свой ответ или работу.

Отмена доски почета.

Для столичных школ введут шведский стол и новое меню. Стоимость питания не изменится.

Ученики 1-4 классов всех школ должны будут носить жилеты со светоотражающими полосами в темное время суток.