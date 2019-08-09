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ЗАЗ стал продавать новинки в ЕС

ЗАЗ стал продавать новинки в ЕС

Украинские ЗАЗы готовятся отправлять в соседнюю Польшу.

Об этом говорится на странице “Украинские автомобили” в Фейсбуке.

Вчера в Запорожье на заправке напротив Запорожского автомобильного завода встретили новенький ЗАЗ А10С3A 2019 с двигателем Weichai WP4 (номер кузова №50).

“Автобус будет отправлен в Польшу, где уже ездит около 100 таких автобусов различных модификаций. К сожалению, из-за цены в Украине такие автобусы покупают мало”, – говорится в сообщении.

По материалам Finance.UA
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