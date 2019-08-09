Укрзализныце нужны 500 пассажирских вагонов

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Укрзализныце необходимо капитально отремонтировать и закупить около 500 пассажирских вагонов для обеспечения пассажирских перевозок.
Об этом сообщил глава Укрзализныци Евгений Кравцов, передает пресс-служба ведомства.
Читайте также: Средний возраст пассажирских вагонов УЗ составляет 32 года
Всего для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки, особенно в пиковые периоды, компании необходимо увеличить парк на 15-20%, то есть примерно на 500 вагонов.
При этом темпы обновления вагонов УЗ существенно сокращаются. Так, если в 2018 году компания капитально отреставрировала и купила 120 пассажирских вагонов, то в 2019 году таких вагонов планируется отремонтировать и приобрести только 50.
«Сегодня примерно половина нашего парка вагонов оборудованы кондиционерами. Розетки есть в половине парка купейных вагонов», – сообщил Евгений Кравцов.
Он также добавил, что при обновлении парка пассажирских вагонов Укрзализныця будет отдавать предпочтение современным моделям, которые используются в ведущих странах.
Укрзализныця также планирует увеличивать парк скоростных и пригородных поездов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Области с самым плохим качеством газа (инфографика)Вчера, 16:03 - 6604 14
Нацгвардия получит новенькие автомобили МАЗВчера, 22:01 - 6077 10
НКЦБФР предупредила украинцев о новом финансовом "лохотроне"Вчера, 11:15 - 20804 9
В Украине импорт свинины превышает экспорт в 10 раз10 ч. назад - 504 5
Мировой спрос на нефть упал до уровня финансового кризиса 2008 года7 ч. назад - 1623 3
Пенсии в Украине: как проводят перерасчет выплат8 ч. назад - 9657
Нацгвардия получит новенькие автомобили МАЗВчера, 22:01 - 6077 10
Зеленский озвучил новые приоритеты правительства5 ч. назад - 3013 2
Новый гиперкар Bugatti назвали самым мощным в истории марки12 ч. назад - 2994
Продажи китайских электромобилей упали впервые за два года13 ч. назад - 2433
ЗАЗ стал продавать новинки в ЕСОколо часа назад - 173
Huawei представила операционную систему Harmony OS09.08.2019, 14:10 - 696
Samsung представила свой флагман Galaxy Note 10 (фото)08.08.2019, 12:10 - 1001
Австралийцы создали спортивный электрокар на солнечных батареях (фото)07.08.2019, 12:10 - 720 2
Открыт механизм биологического бессмертия29.07.2019, 15:46 - 7276 2