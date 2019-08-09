Укрзализныце нужны 500 пассажирских вагонов

Укрзализныце необходимо капитально отремонтировать и закупить около 500 пассажирских вагонов для обеспечения пассажирских перевозок.

Об этом сообщил глава Укрзализныци Евгений Кравцов, передает пресс-служба ведомства.

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Всего для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки, особенно в пиковые периоды, компании необходимо увеличить парк на 15-20%, то есть примерно на 500 вагонов.

При этом темпы обновления вагонов УЗ существенно сокращаются. Так, если в 2018 году компания капитально отреставрировала и купила 120 пассажирских вагонов, то в 2019 году таких вагонов планируется отремонтировать и приобрести только 50.

«Сегодня примерно половина нашего парка вагонов оборудованы кондиционерами. Розетки есть в половине парка купейных вагонов», – сообщил Евгений Кравцов.

Он также добавил, что при обновлении парка пассажирских вагонов Укрзализныця будет отдавать предпочтение современным моделям, которые используются в ведущих странах.

Укрзализныця также планирует увеличивать парк скоростных и пригородных поездов.