В Новой Зеландии признали законной выплату зарплат в криптовалюте

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Налоговое управление Новой Зеландии признало законным получение дохода в криптовалютах наемными работниками и опубликовало руководство по его налогообложению.
Так, в цифровых активах может быть получено лишь до половины заработной платы с привязкой к ее размеру или же фиксированному курсу.
Налогообложению подлежат все доходы, полученные наемными сотрудниками в криптовалюте, включая вознаграждение за услуги, бонусы, комиссионные и чаевые. Тем не менее на самозанятых налогоплательщиков новые правила не распространяются.
Одновременно с этим, для того, чтобы полученная сотрудником криптовалюта подлежала налогообложению, она должна быть доступна для конвертации в фиатные средства и не иметь ограничений, связанных с ее немедленным расходованием. Речь идет о нативных цифровых валютах одноранговых платежных сетей (таких как биткоин), а не об utility-токенах отдельных сервисов или же security-токенах отдельных компаний.
«В нынешних условиях, когда криптоактивы не всегда принимаются в качестве оплаты за товары и услуги, комиссар считает, что криптоактивы, которые нельзя конвертировать непосредственно в фиатную валюту на бирже, не являются полноценными «деньгами», которые можно считать зарплатой», – говорится в постановлении ведомства.
Напомним, в 2017 году Управление по финансовому регулированию и надзору Новой Зеландии приравняло криптовалюты к ценным бумагам.
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