0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 134 0

На взятке в 50 тысяч гривен разоблачили чиновника "Киевгаза"

На взятке в 50 тысяч гривен разоблачили чиновника "Киевгаза"

В столице на взятке в 50 тысяч гривен задержали руководителя службы газифицированных котельных АО “Киевгаз”. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

“Столичной прокуратурой совместно с Управлением защиты экономики ДЗЭ Нацполиции Украины и СУ ГУНП в г. Киеве разоблачен на вымогательстве и получении неправомерной выгоды начальник службы газифицированных котельных Филиала эксплуатации газораспределительных пунктов и газовых котельных АО „Киевгаз“”, — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, чиновник потребовал от представителя ОСМД передать ему неправомерную выгоду в сумме 50 тыс. гривен за прохождение ежегодной процедуры согласования подключения многоквартирных жилых домов к газоснабжению в отопительный период.

Представитель ОСМД обратился в правоохранительные органы с соответствующим заявлением. В дальнейшем в ходе контроля за совершением преступления правоохранители задержали чиновника “Киевгаза” непосредственно после получения неправомерной выгоды у его места работы.

В настоящее время решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения.

Уголовное производство расследуется по ч. 4 ст. 368-3 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины. Следственные действия продолжаются.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.