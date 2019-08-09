На взятке в 50 тысяч гривен разоблачили чиновника "Киевгаза"

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В столице на взятке в 50 тысяч гривен задержали руководителя службы газифицированных котельных АО “Киевгаз”. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.
“Столичной прокуратурой совместно с Управлением защиты экономики ДЗЭ Нацполиции Украины и СУ ГУНП в г. Киеве разоблачен на вымогательстве и получении неправомерной выгоды начальник службы газифицированных котельных Филиала эксплуатации газораспределительных пунктов и газовых котельных АО „Киевгаз“”, — говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, чиновник потребовал от представителя ОСМД передать ему неправомерную выгоду в сумме 50 тыс. гривен за прохождение ежегодной процедуры согласования подключения многоквартирных жилых домов к газоснабжению в отопительный период.
Представитель ОСМД обратился в правоохранительные органы с соответствующим заявлением. В дальнейшем в ходе контроля за совершением преступления правоохранители задержали чиновника “Киевгаза” непосредственно после получения неправомерной выгоды у его места работы.
В настоящее время решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения.
Уголовное производство расследуется по ч. 4 ст. 368-3 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины. Следственные действия продолжаются.
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