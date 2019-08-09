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В Литве хотят отказаться от традиционных SIM-карт для телефонов

В Литве хотят отказаться от традиционных SIM-карт для телефонов

В Литве предлагают заменить традиционные SIM-карты электронной SIM-картой – встроенным модулем идентификации абонента eSIM (embedded SIM).

“Новая технология позволит отказаться от традиционных SIM-карт, а пользователям будет проще сменить оператора, поставщика услуг мобильной связи. Положительную перспективу этой технологии указывают и директивы Евросоюза, побуждающие внедрять ее в странах ЕС”, – сказал вице-министр транспорта и коммуникаций Литвы Паулюс Мартинкус.

Новые мобильные устройства – телефоны, умные часы, интеллектуальные системы учета, сенсоры и пульты имеют установленную производителем микросхему, которая может выполнять функцию обычной физической SIM-карты, поэтому их нужно активировать дистанционно.

“Если отказаться от традиционных SIM-карт, можно было бы сэкономить ресурсы, необходимые для их производства и утилизации, уменьшилось бы административное бремя пользователей и бизнеса, увеличилась бы конкуренция среди поставщиков услуг связи”, – говорится в сообщении.

На данный момент eSIM можно использовать в Австрии, Эстонии, Италии, Испании, Великобритании, Франции, Финляндии, Швеции, Германии и других странах.

По данным Ассоциации GSM, представляющей интересы операторов мобильной связи по всему миру, в Литве, как и в других странах мира, количество активных SIM-карт уже превышает число жителей.

По материалам Европейская правда
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