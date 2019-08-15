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Названы аэропорты с самым дорогим такси

Названы аэропорты с самым дорогим такси

Тарифы на такси из аэропорта Борисполь оказались одними из самых низких среди 50 крупных авиакомпаний Европы.

Об этом говорится в исследовании Airport Taxi Report Summer 2019 портала AirMundo.

Первая пятерка аэропортов с самыми высокими ценами на проезд в центр города:

  • Такси из аэропорта Бергамо в Милан обойдется в 105 евро (2,02 евро за км),
  • из Станстеда в Лондон — в 104 евро (1,65 евро за км),
  • из Лутона в Лондон — в 99 евро (1,8 евро за км),
  • из Мальпенсы в Милан — в 95 евро (1,9 евро за км),
  • из Гатвика в Лондон — в 93 евро (1,98 евро за 1 км).

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В исследовании отмечается, что если забронировать такси заранее, можно снизить стоимость поездки в лондонские аэропорты и обратно.

Поездка из Борисполя в центр Киева обойдется в сумму, эквивалентную 15 евро. По этому показателю крупнейший украинский аэропорт оказался на 43 месте из 50. Если же сделать пересчет на стоимость поездки за 1 км, то Борисполь имеет результат 46 евроцентов за 1 км, что делает его тариф на проезд в такси самым низким среди исследованных аэропортов.

По данным портала, в среднем поездка из аэропорта в город в Европе стоит 40 евро, а время в пути занимает 34 минуты. Разница между самыми дешевыми и дорогими аэропортами составляет более 10 раз.

По материалам Finance.UA
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