Названы аэропорты с самым дорогим такси

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Тарифы на такси из аэропорта Борисполь оказались одними из самых низких среди 50 крупных авиакомпаний Европы.
Об этом говорится в исследовании Airport Taxi Report Summer 2019 портала AirMundo.
Первая пятерка аэропортов с самыми высокими ценами на проезд в центр города:
В исследовании отмечается, что если забронировать такси заранее, можно снизить стоимость поездки в лондонские аэропорты и обратно.
Поездка из Борисполя в центр Киева обойдется в сумму, эквивалентную 15 евро. По этому показателю крупнейший украинский аэропорт оказался на 43 месте из 50. Если же сделать пересчет на стоимость поездки за 1 км, то Борисполь имеет результат 46 евроцентов за 1 км, что делает его тариф на проезд в такси самым низким среди исследованных аэропортов.
По данным портала, в среднем поездка из аэропорта в город в Европе стоит 40 евро, а время в пути занимает 34 минуты. Разница между самыми дешевыми и дорогими аэропортами составляет более 10 раз.
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