Как подать декларацию через электронный кабинет: разъяснения для ФЛП

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Физическое лицо – предприниматель может создавать и отправлять налоговую декларацию плательщика единого налога через Электронный кабинет.
Об этом сообщает пресс-служба ГФС в Ивано-Франковской области.
“В режиме «Введение отчетности» личной части Электронного кабинета пользователь имеет возможность создавать, редактировать, подписывать и отправлять, в частности, налоговую отчетность по форме налоговой декларации плательщика единого налога – физического лица – предпринимателя”, – говорится в сообщении.
Как формируется налоговая декларация:
“Подача документов средствами электронной связи в электронной форме осуществляется плательщиками в соответствии с нормами Налогового кодекса Украины и Порядка обмена электронными документами с контролирующими органами, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 06.06.2017 № 557”, – отмечает пресс-служба.
Вход в Электронный кабинет осуществляется по ссылке, а также через официальный веб-портал ГФС.
Кроме того, в открытой части Электронного кабинета в разделе «Помощь» размещена пошаговая помощь по созданию электронных документов с помощью режима «Введение отчетности».
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