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Как подать декларацию через электронный кабинет: разъяснения для ФЛП

Как подать декларацию через электронный кабинет: разъяснения для ФЛП

Физическое лицо – предприниматель может создавать и отправлять налоговую декларацию плательщика единого налога через Электронный кабинет.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС в Ивано-Франковской области.

“В режиме «Введение отчетности» личной части Электронного кабинета пользователь имеет возможность создавать, редактировать, подписывать и отправлять, в частности, налоговую отчетность по форме налоговой декларации плательщика единого налога – физического лица – предпринимателя”, – говорится в сообщении.

Как формируется налоговая декларация:

  • Пользователю необходимо самостоятельно установить фильтр по параметрам: «год», «период», «тип формы» и выбирать необходимую форму налоговой декларации за отчетный период, по которому осуществляется отчетность.
  • В следующем окне выбрать «состояние документа» и соответствующий территориальный орган ГФС «регион», «район».

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“Подача документов средствами электронной связи в электронной форме осуществляется плательщиками в соответствии с нормами Налогового кодекса Украины и Порядка обмена электронными документами с контролирующими органами, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 06.06.2017 № 557”, – отмечает пресс-служба.

Вход в Электронный кабинет осуществляется по ссылке, а также через официальный веб-портал ГФС.

Кроме того, в открытой части Электронного кабинета в разделе «Помощь» размещена пошаговая помощь по созданию электронных документов с помощью режима «Введение отчетности».

По материалам Finance.UA
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