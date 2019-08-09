Цены на нефть закрепились на семимесячном "дне"

Цены на нефть проседают из-за торговой войны Китая и США. Кроме того, пессимизма рынку добавили ожидания снижения спроса на черное золото. Так, котировки эталонных сортов снижаются во вторник, 13 августа.

При этом аналитики пока не ожидают ни существенного роста, ни заметного снижения цен на нефть.

“Цены на нефть, снизившиеся примерно на 15% за последний месяц и достигнувшие семимесячных минимумов на прошлой неделе, стабилизировались, хотя и временно”, – говорится в обзоре аналитиков Tradition Energy.