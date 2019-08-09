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Как проверить фискальный чек на действительность

Как проверить фискальный чек на действительность

Субъекты хозяйствования, осуществляющие расчетные операции в наличной и/или в безналичной форме в сфере торговли, общественного питания, купли-продажи иностранной валюты, использования автоматов по продаже товаров, оказания услуг по приему наличности для дальнейшего перевода, перевозки пассажиров и других услуг обязаны проводить расчетные операции на полную сумму покупки через регистраторы расчетных операций с распечаткой соответствующих расчетных документов, подтверждающих выполнение расчетных операций.

Об этом напомнили в главном управлении ГФС в Луганской области.

“Фискальный кассовый чек должен содержать обязательные реквизиты, установленные законодательством”, – говорится в сообщении.

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В Украине функционирует информационная система E-Receipt, в рамках которой реализован электронный сервис, который позволяет покупателю осуществлять поиск чеков, формируемых традиционными РРО, и электронных чеков, формируемых средствами системы E-Receipt.

Для поиска и просмотра фискального кассового чека необходимо внести:

  • фискальный номер РРО,
  • дату и время выдачи чека (для традиционных РРО).

Если чек не найден или найдены разногласия:

  • необходимо сделать его фото и прислать по адресу: infozvit@sts.gov.ua.
  • в ГФС будет определена причина, по которой электронный чек не попал в систему, или не соответствует установленной форме, и будут приняты соответствующие меры.
По материалам Finance.UA
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