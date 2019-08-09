Как проверить фискальный чек на действительность

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Субъекты хозяйствования, осуществляющие расчетные операции в наличной и/или в безналичной форме в сфере торговли, общественного питания, купли-продажи иностранной валюты, использования автоматов по продаже товаров, оказания услуг по приему наличности для дальнейшего перевода, перевозки пассажиров и других услуг обязаны проводить расчетные операции на полную сумму покупки через регистраторы расчетных операций с распечаткой соответствующих расчетных документов, подтверждающих выполнение расчетных операций.
Об этом напомнили в главном управлении ГФС в Луганской области.
“Фискальный кассовый чек должен содержать обязательные реквизиты, установленные законодательством”, – говорится в сообщении.
В Украине функционирует информационная система E-Receipt, в рамках которой реализован электронный сервис, который позволяет покупателю осуществлять поиск чеков, формируемых традиционными РРО, и электронных чеков, формируемых средствами системы E-Receipt.
Для поиска и просмотра фискального кассового чека необходимо внести:
Если чек не найден или найдены разногласия:
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