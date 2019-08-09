США окончательно запретили закупки Huawei и ZTЕ

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Сегодня, 13 августа, в США вступает в силу запрет на закупки государственными структурами и компаниями оборудования китайских компаний Huawei и ZTE, а также их “дочек” Hytera Communications Corporation, 34 Hangzhou Hikvision Digital Technology Company и Dahua Technology Company. Ограничения вызваны тем, что Минторг США с 17 мая внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности.
Как свидетельствуют данные Федерального реестра США, в течение двух лет руководители ведомств могут однократно нарушить этот запрет, но при этом будут обязаны обосновать это нарушение перед конгрессом.
В Вашингтоне китайские компании подозревают в шпионаже в интересах Пекина, то есть, в деятельности, противоречащей политическим интересам и национальной безопасности США.
В мае США давали Huawei отсрочку на 90 дней на закупку в США сервисов и комплектующих, необходимых для выпуска телекоммуникационного оборудования и обеспечение работы смартфонов. С 13 августа это запрещено.
Наблюдатели рассматривают введенные Вашингтоном ограничения для китайских компаний, в частности, Huawei, как одно из направлений торговой войны между США и Китаем. Так, президент Дональд Трамп заявил в августе, что запрещает любые формы сотрудничества Huawei с американскими партнерами в ответ на объявленные Пекином ограничения для китайских компаний на закупку в США американской сельскохозяйственной продукции.
Как известно, торговая война США и Китая обостряется. Так, президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты с 1 сентября начнут вводить дополнительные пошлины в размере 10% на товары из Китая стоимостью 300 млрд долларов. В ответ Китай начал отказываться от импорта сельхозпродукции из США.
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