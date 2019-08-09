Все госбанки возобновили выдачу "теплых кредитов" для ОСМД

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Уже три государственных банка возобновили выдачу “теплых кредитов” для ОСМД.
Об этом сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности.
“Все 3 государственных банка – Ощадбанк, Укргазбанк, ПриватБанк – снова выдают “теплые кредиты” для ОСМД”, – сообщили в агентстве.
Так, Ощадбанк присоединился к этому перечню после того, как глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук и председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный заключили дополнительный договор о сотрудничестве по софинансированию выделенных правительством 380 млн грн для утепления.
«Для получения возмещения все ОСМД должны подать в банки подтверждающие документы и акты выполненных работ до 30 ноября этого года», – добавили в агентстве.
Программой предусмотрено возмещение из госбюджета в следующих размерах:
Для участия в программе и получения возмещения необходимо осуществить следующие шаги:
1. Лицо или ОСМД принимает решение о внедрении энергоэффективных мероприятий, обращается в уполномоченный банк и предоставляет необходимый пакет документов для получения кредита на приобретение энергоэффективного оборудования и материалов (перечень документов определяется банком).
2. Получает кредитные средства.
3. Предоставляет банку счета фактуры, акты выполненных работ и тому подобное. Таким образом, заемщик должен подтвердить целевое использование кредитных средств.
Если заемщик – субсидиант, то обязательным является предоставление копий документов (сообщений или справок и т.д.), подтверждающих назначение физическому лицу субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг.
4. Банк ежемесячно формирует и подает в Госэнергоэффективности реестры заемщиков, имеющих право на получение возмещения.
5. В течение 5 дней Госэнергоэффективности перечисляет соответствующие средства на банковские счета для их последующего перечисления заемщикам.
В целом процесс возмещения занимает до 2 месяцев.
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